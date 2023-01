Stefan Daris neemt afscheid als voorzitter van de KPJ Bergeijk: ‘Als er geen opvolger was geweest dan was ik nog even doorgegaan’

BERGEIJK -Stefan Daris stopt na de gebruikelijke termijn van vijf jaar als voorzitter van de KPJ in Bergeijk. Thijs van Leeuwen neemt het stokje van hem over.

Terwijl de luidsprekers van de muziek keihard staan en de geur van het lassen van stalen onderdelen in je ogen prikt wordt in de KPJ-loods aan de Weebosserweg de voorzittershamer van KPJ Bergeijk doorgegeven. Daris (25) werkt hier samen met zijn opvolger, Thijs van Leeuwen, aan de carnavalswagen die de KPJ tijdens het komende carnaval presenteert.

Termijn zit er op

Hij heeft de kluskleding aan terwijl hij vertelt over zijn afgelopen vijf jaren als voorzitter van een van de grootste Bergeijkse jongerenverenigingen. “Vijf jaar is de gebruikelijke termijn voor een voorzitter van de KPJ. Voordat ik voorzitter werd was ik al twee jaar bestuurslid. Het bestuur kijkt goed naar jongeren die geschikt zijn als nieuw bestuurslid. Ikzelf ben vijf jaar terug gevraagd. Ik was de opvolger van huidig CDA-gemeenteraadslid Mike Heesters.”

Gevraagd of hij ook ambities in de politiek heeft ontkent hij dat. “Ik heb voorlopig geen interesse,” zegt Daris die in het dagelijks leven planner is bij Vencomatic in Eersel. “Als er geen opvolger was geweest dan was ik nog even doorgegaan, maar Thijs heeft zich beschikbaar gesteld en is op de jaarvergadering van 18 januari gekozen tot voorzitter.”

Quote Ik wil de lijn voortzet­ten van Stefan. Daar hoort het maken van een mooie carnavals­wa­gen bij en het organise­ren van een spannende zeskamp Thijs van Leeuwen, de nieuwe voorzitter van KPJ Bergeijk

In zijn periode als voorzitter zijn er volgens Daris flinke stappen gezet in het voldoen aan de vergunningen en de steeds strengere regelgeving voor evenementen. Overigens blijft Daris nog twee jaar bestuurslid.

Zijn opvolger, Van Leeuwen (20), is in 2016 lid geworden van de KPJ. “Ik ben in 2019 bij het bestuur gekomen.” zegt hij terwijl hij voor de foto een oranje werkjas van de KPJ aantrekt. “Ik wil de lijn voortzetten van Stefan. Daar hoort het maken van een mooie carnavalswagen bij en het organiseren van een spannende zeskamp.” Hij is in het dagelijks leven lasser bij Lemmens Metaalbewerking in Bergeijk.

Bekend van de zeskamp

De KPJ Bergeijk is vooral bekend door de jaarlijkse zeskamp in de zomer. Maar ook door de carnavalswagen die zij maakt. Sinds de komst van kartrekker Boy de Laat is er veel veranderd bij de bouwers. ,,Sinds hij met een groep van tien fanatieke bouwers aan de slag gaat is de wagen er kwalitatief flink op vooruit gegaan.” Sinds november zijn ze al bezig en in de laatste weken tot carnaval wordt er met een flink aantal extra KPJ-handjes flink doorgewerkt aan deze creatie.

Er lopen dit jaar 75 leden mee in de optocht. Daris: “De KPJ-carnavalswagen is op zaterdag te zien in Casteren, op zondag en maandag in Bergeijk en op ’t Loo op dinsdag. Op zondag 5 maart ook nogmaals met de beste wagens uit de Kempen en Budel in Someren-Eind.”