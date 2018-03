'Stoelenbeeld' in Ploegpark Bergeijk onthuld

BERGEIJK - In het Ploegpark in Bergeijk is vrijdag het beeld ‘Zitten is een werkwoord’ door wethouder Thomas van Hulsel onthuld.

In 2017 stond Bergeijk in het teken van 100 jaar De Stijl, de kunststroming waartoe ook Gerrit Rietveld behoorde. Tijdens het Ploegfestival was er de zogenaamde Stijlparade waarvoor de stoel als uitgangspunt diende.

Hofmanheide Creatief werd door de organisatie benaderd om na te denken over een beeldhouwwerk passend bij het thema Zitten is een werkwoord. Beeldhouwers, aangesloten bij het collectief, hebben daartoe ideeën aangeleverd. Het uiteindelijk gekozen ontwerp is van Jan Bakermans. ,,Het beeld is opgebouwd uit meerdere stoelen, maar is één geheel”, zegt hij. ,,Het idee ontstond toen ik thuis wat stoelen tegen elkaar aan zag staan. Ik vind het een mooi en sterk ontwerp.”

Hard werken

Een steen van 2.600 kilo Portugees marmer is bij Hofmanheide door enkele beeldhouwers voorbewerkt. ,,Het was voor mij vooral heel hard werken”, zegt Cil Mandigers, een van de beeldhouwers. Tijdens het Ploegfestival hebben tien beeldhouwers aan het beeld gewerkt. ,,Op zich een hele opgave”, zegt Hans Schellens, de man achter Hofmanheide Creatief, ,,kunstenaars werken in de regel alleen.” Ine van Vroenhoven, een van de beeldhouwers, erkent het ‘eigenwijs zijn’ van kunstenaars. ,,Maar wij hebben gezamenlijk laten zien dat samenwerken heel goed mogelijk is.”

