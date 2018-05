Letse man krijgt 2,5 jaar cel voor dodelijk ongeluk Luyksgestel

De rechtbank vindt dat hij juridisch gezien 'zeer onvoorzichtig' reed, dat is de een-na-zwaarste categorie van de Wegenverkeerswet. Officier van Justitie Patrick van Hees had vier jaar cel gevraagd, met vijf jaar rijontzegging. Dat vond de rechtbank te veel, mede omdat de man een blanco strafblad heeft en tijdens de zitting oprechte spijt betuigde. Hij was in tranen toen een nicht van het slachtoffer vertelde dat 'het gat in onze harten vele malen grote is dan het gapende gat in de gevel'. Ook in het vonnis wordt aangestipt hoe indringend het 'onherstelbare leed' van de nabestaanden was verwoord.