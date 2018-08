Toestand aangereden scout (15) in Bergeijk stabiel, scoutingkamp gaat door

“De groep van zowat 20 personen was te voet op de terugweg naar de kampplaats in Hilvarenbeek”, aldus Cools. Op de Witrijtseweg in Bergeijk werd het meisje door een auto opgeschept. Eerst werd haar ter plaatse hulp verleend. Daarna werd het zwaargewonde slachtoffer met een traumahelikopter overgebracht naar een ziekenhuis in Nijmegen. “Haar toestand is stabiel en ze is buiten levensgevaar, maar moet in het ziekenhuis blijven”, aldus Cools.