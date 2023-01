Transformatie Zwarte Bergen Luyksgestel naar luxe vakantiepark kan beginnen

Reden hiervoor is bezwaar dat de vereniging van eigenaren van de 31 bestaande recreatiewoningen aantekende tegen het bestemmingsplan. ‘Zij waren het niet helemaal eens met de inpassing van hun woningen in het geheel’, schrijft de gemeente Bergeijk in een persbericht. ‘De initiatiefnemer is met hen in gesprek gegaan en heeft het plan op een paar punten gewijzigd waardoor het beroep weer is ingetrokken.’