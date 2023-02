‘Trouwen’ bij Tante Thee in Bergeijk: Snoepringen, een glitterpak en veel zenuwen

Het liefdesfeestje is voorlopig wel één van de laatste hoogtepunten voor de in Eersel geboren Van Heugten (33). Ze kijkt naar haar flinke buik. „Over acht weken verwacht ik mijn tweede zoontje. Na het voltooien van mijn horecaopleiding kwam zeven jaar geleden mijn droom uit met het starten van dit restaurant. Om straks de goede balans weer te kunnen vinden is het helaas noodzakelijk de zaak in andere handen over te dragen. Maar tot het zover is blijf ik hier.”