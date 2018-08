Uilen stelen de show op Jaarmarkt Riethoven

UPDATE Aangereden scout (15) in Bergeijk niet in levensge­vaar, laaghangen­de zon waarschijn­lijk oorzaak ongeluk

2 augustus BERGEIJK - Het 15-jarige meisje dat woensdagavond zwaargewond raakte bij een aanrijding in Bergeijk, is buiten levensgevaar. Het vermoeden is dat de 85-jarige automobilist die het ongeluk veroorzaakte, werd verblind door de laaghangende zon.