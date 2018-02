Vaten met vermoedelijk drugsafval gevonden in Bergeijk

Rijk beslist of huren bij aantal Vestia-woningen Bergeijk stijgen

19 februari BERGEIJK - Het is een wat ongebruikelijk groepje gemeenten waarmee Bergeijk per brief bezwaar heeft aangetekend bij de Autoriteit Woningcorporaties. De mede-onderschrijvers Barendrecht, Brielle, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Westland en Zuidplas liggen alle in de buurt van Rotterdam. Nummer zeven is Bergeijk.