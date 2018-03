Verdachte gestoord bij dumpen drugsafval in Bergeijk

De politie kreeg rond half negen een melding van een alerte buurtbewoner. Die had even daarvoor verdachte activiteit op het bospad gezien en was met zijn auto een kijkje gaan nemen. Op het bospad trof hij een man bij een bestelbusje aan. De verdachte probeerde er in het busje vandoor te gaan. Daarbij ontstond een lichte botsing tussen de auto van de omwonende en het busje. De verdachte liet zijn voertuig achter en ging er te voet vandoor. In en naast het busje werden de vaten met chemicaliën aangetroffen.