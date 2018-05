Vernieuwd ploegpad tussen Bergeijk en Eindhoven is start snelfietsverbinding

Omdat Bergeijk werk met werk maakt wordt het riool aangepakt en daarmee ook de Riethovensedijk zelf en het aansluitende tweeënhalve kilometer lange ploegpad richting de rotonde N397/ Riethoven.

De Riethovensedijk wordt in de plannen zes meter breed en krijgt daarnaast als aansluiting op het door het Ploegpark slingerende Piet Bleijenburgpad een voetpad aan de zijde van de Rietveldklok richting het Ploegpark. Tussen het pad en de weg komt een haag. Ook wordt daarmee voorkomen dat bij evenementen hier geparkeerd kan worden.

De aansluiting van de Riethovensedijk op de Meester Pankenstraat is nog onduidelijk, omdat de gemeente Bergeijk volgens de wethouder gaat bekijken wat de functie van de Pankenstraat gaat worden. Dit wordt uitgewerkt in de gemeentelijke visie Mobiliteit. Het aansluitende zogenaamde Ploegpad dat nu nog een betonnen pad is van 1,20 meter met daarnaast een zandweg voor het agrarisch verkeer krijgt straks een breedte van 2 x 2 meter met daar tussenin grasbetontegels. Het agrarisch verkeer kan ook van dit pad gebruik blijven maken. In het beton komt het profiel van de wandbekleding van het door Rietveld gebouwde monumentale Ploeggebouw terug. De plannen worden tussen oktober en april 2019 uitgevoerd. Het fietsverkeer op het Ploegpad zal geen hinder van deze werkzaamheden ondervinden, zo verzekert de wethouder. Inclusief de vernieuwing/verbetering van het riool zijn de totale kosten 1 miljoen euro.

Tijdens de informatieavond over de herinrichting in februari van dit jaar klaagden de bewoners van de Bucht over wateroverlast en veel verkeershinder door de komst van Bruns in het Ploeggebouw. Wethouder Kuijken gaf aan dat het riool in het midden van deze straat extra kolken krijgt, zodat het regenwater sneller kan worden weggewerkt. Het extra verkeer door de komst van Bruns is volgens hem te verwaarlozen met honderd extra verkeersbewegingen per dag en vijf extra woningen die bij de Ploeg worden gebouwd.