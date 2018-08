Verzet tegen plan mestverwerker

Houbraken verwerkt nu maximaal 25.000 ton mest. Een forse bedrijfsuitbreiding is volgens de provincie echter mogelijk aan de Bredasedijk. Het nabij gelegen Natura 2000-gebied Leenderbos en de natuur die over de grens ligt heeft daar niets van te lijden, aldus de provincie.

Binnen de norm

Op een technische hoorzitting gisteren in Den Haag bleek weliswaar dat de stikstofberekeningen van de provincie niet kloppen en dat aan Houbraken meer ammoniakuitstoot is vergund dan nodig, maar alle uitstoot blijft binnen de toegestane normen, zeggen woordvoerders van de provincie. Het milieuverhaal van de provincie werd ondersteund door een vertegenwoordiger van de ZLTO die met Houbraken was meegekomen naar de zitting.

Gezondheid

Gemachtigde Anton van Hoof die namens de tegenstanders optrad probeerde de milieuberekeningen van de provincie en ZLTO te torpederen. Een belangrijk argument is volgens Van Hoof dat de zogeheten ammoniaksaldering niet klopt. De ammoniakruimte die Houbraken nodig heeft voor zijn uitbreiding is volgens de provincie vrijgekomen doordat een varkenshouderij aan de Burgemeester Aartslaan is gestaakt. Volgens Van Hoof is dat bedrijf echter in 2011 al een recreatiebedrijf geworden waardoor het niet meer voor saldering in aanmerking zou mogen komen.