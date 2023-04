Volop activiteiten op Koningsdag in Luyksgestel

Berghem­naar met kilo fentanyl in tas tóch vrijgespro­ken ondanks storting 150.000 euro cash

BERGHEM/EINDHOVEN - Hij had meer dan 1 kilo fentanyl in een schuurtje in Eindhoven liggen. Toch is de 43-jarige man uit Berghem dinsdag vrijgesproken voor het bezit van de zeer verslavende drug. Wel wordt hij gestraft voor een drugsdelict, witwassen en bedreiging.