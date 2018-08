Voor ieder wat wils op Ploegfestival in Bergeijk

Het opgewekte weer – echt warm was het niet, maar wel zonnig en droog – maakte dat er een echte festivalsfeer heerste in Bergeijk dit weekend. Voor het podium staat een duizendkoppig publiek luisterend en meeswingend met onder andere zangeres Maan.

Rondom in het park staan en zitten groepjes festivalgangers. Eigen kleedjes om op te zitten, meegebrachte stoeltjes, liggend in het gras, hangend aan een statafel. ‘De muziek is overal goed hoorbaar’ moeten velen gedacht hebben.

Bijzondere aanwezigen waren diverse aaibare dieren. Echte slangen werden om de nek van kinderen gehangen, er was een reuzeschildpad, papegaaien en kipjes. De kinderen dromden bij de dieren samen om toch vooral even in contact met ze te komen. Ook het sciencefestival was paraat. De in witte jassen gehulde ‘gekke wetenschappers’ begeleidden kinderen bij het doen van enkele proefjes. Zo staat er onder andere een groot kanon, dat als een soort blaasbalg lucht verplaatst. Het blijkt nog een hele kunst te zijn om drie brandende kaarsen met behulp van het kanon uit te blazen.