Voorlopig nog geen vergunning om achthonderd bomen bij Zwarte Bergen te kappen, eigenaar trekt aanvraag in

Mercedes van Marlon B. leidde politie naar lichaam van verdwenen Silvana, haar bloed lag in huis

DEN BOSCH - Hoewel Marlon B. elke betrokkenheid bij de dood van Silvana Heber ontkende in de rechtbank, weet het Openbaar Ministerie vrijwel zeker dat hij haar doodde. De politie vond, naar nu blijkt, bloedsporen in zijn woning en in zijn auto. En dat bloed was van haar.