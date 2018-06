Vrouw mishandeld op terras in Bergeijk, politie zoekt getuigen

Opknap­beurt De Hunneber­gen Luyksges­tel achter de rug

12 juni LUYKSGESTEL - Wie straks een kijkje gaat nemen in het vernieuwde openluchttheater De Hunnebergen in Luyksgestel en weet hoe het theater er vorig seizoen bijlag, zal zich verbazen. Met hulp van velen is het theater grondig opgeknapt. En plannen voor de toekomst zijn er ook volop.