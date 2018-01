'We strijden hier in Walik tegen de oude politiek'

Pieter Engels haalt een beroemd citaat aan, van toenmalig premier Colijn uit 1936: 'Er is voorshands nog geen enkele reden om werkelijk ongerust te zijn’. Engels wil ermee aangeven hoe de bewoners van Walik de houding en handelwijze van de Bergeijkse politiek ervaren. "Je voelt je buitenspel gezet, men wil totaal niet luisteren", zegt Engels. "Terwijl iedereen op zijn klompen aanvoelt dat het niet klopt..."

Nadat er al jaren over wordt gediscussieerd, verhit en vol emoties, wordt komende donderdag een belangrijke stap gezet in de Bergeijkse raadsvergadering. Schaart de politiek zich in meerderheid achter de vestiging van het pluimveebedrijf van Kees Rijkers aan de Schaiksedijk in Walik? De familie Rijkers heeft nu een bedrijf aan de Gagelgoorsedijk in Veldhoven, maar moet daar weg vanwege de aanleg van de nieuwe N69. Het alternatief is de Schaiksedijk 12 in het Riethovense buurtschap, waar een bedrijf met maximaal 85.000 vleeskuikens zal verrijzen.

Bewonerscomité

Het bewonerscomité van Walik, dat stelt namens het overgrote deel van de Walikers te spreken, heeft sinds 2015 alles uit de kast gehaald - en doet dat nog steeds - om de plannen te dwarsbomen; inwonersbijeenkomsten, bezwaren, inspreeksessies bij commissie en raad. De gemeente stelt dat aan alle normen en regels wordt voldaan, de GGD kwam na onderzoek tot een positief advies. De bewoners brachten hun argumenten in, betwistten de cijfers. Maar alle verbale botsingen ten spijt: partijen zijn er niet in geslaagd om elkaar te overtuigen.

Nu het uur U nadert, resteert bij de inwoners naast een onverminderde strijdbaarheid ook machteloosheid. Peter Schuttelaars van het bewonerscomité haalt de commissievergadering van vorige week aan. ,,Vijf tegenstanders spreken in. Vervolgens geeft een ambtenaar een presentatie waarbij een enorme brij aan cijfers over iedereen wordt uitgestort. Grafieken, staatjes, tabellen, waar twee minuten later niemand nog iets van herinnert. Het gaat niet om cijfers, het gaat om hoe de mensen van Walik de vestiging van dit bedrijf ervaren. Als een paal boven water staat dat de gevolgen voor milieu en gezondheid nadelig zijn. Dus moet je dit niet willen.”

De druppel

De Walikers benadrukken dat ze niets tegen Rijkers of de agrarische sector hebben. Engels: ,,We hebben hier altijd in goede harmonie samengeleefd. Hebben eerder ook nooit bezwaar gemaakt tegen plannen van agrariërs om ons heen. Waarom juist dit bedrijf dan de druppel is? Omdat hier iemand uit een andere gemeente om sociale redenen hier terecht komt. De gemeente Bergeijk zegt: wij omarmen dat ten koste van een uithoek van Bergeijk. Het welzijn in Walik wordt genegeerd.”

Bijzonder is het betoog van Ria Crooijmans. Haar 47-jarige dochter is ernstig beperkt door niet-aangeboren hersenletsel en is zeer hulpbehoevend. Ze mag geen extra medicijnen meer hebben. Moeder Ria maakt zich daarom grote zorgen over de vermeende schadelijke gevolgen van de pluimveehouderij bij haar in de buurt. Ze heeft een medische verklaring van een arts in het Academisch Ziekenhuis Maastricht dat de voorgenomen vestiging van het pluimveebedrijf op basis van de situatie van de dochter ‘ernstig af te raden’ is. ,,We wonen hier veertig jaar. Ik weet straks echt niet waar we naartoe moeten.”

Oude politiek

Het is een schrijnend persoonlijk verhaal in een collectief verzet. Engels: ,,We strijden hier tegen de oude politiek, het CDA-machtsblok dat het in Bergeijk allemaal wel regelt.” Schuttelaars: ,,Overal in de regio zie je dat gemeenten uit oogpunt van milieu en gezondheid plannen van boeren tegenhouden. Maar niet in Bergeijk.”