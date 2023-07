Wie tapte in 1982 de biertjes in het nieuwe clubhuis van de hockeyclub in Heeze?

Column Een enkeling wist niet waar zijn hotel op Rhodos ergens lag

Eens in de zoveel tijd gunt de krant zijn verslaggevers een weekenddienst. Zo zat ik zondagochtend om half tien bij een Chinees restaurant in Eindhoven, waar de vlam in de pan was geslagen. De dader was een kroketje dat ongelukkig in spetterend vet terecht was gekomen. Het gevolg: een brand die danig huishield in de keuken.