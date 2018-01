Winnaar Koperteutenprijs trots op gemeenschapszin Luyksgestel

LUYKSGESTEL - Hij is de 29e in de rij en een van de jongste winnaars met zijn 48 jaar: Stefan Roijackers kreeg zondagmiddag tot zijn eigen verbazing de Luyksgestelse Koperteutenprijs voor zijn drie grote daden voor de dorpse gemeenschap. Hij gaat toch wel trots naar zijn werk, met deze geweldige schouderklop.

Eigenlijk dacht hij met familie even een hapje te gaan eten in De Drie Linden. Maar bij binnenkomst in de kleine zaal wist hij dat er meer aan de hand moest zijn. „Ik was net nog bezig aan de nieuwe carnavalswagen met onze vriendenclub ‘De Prutsers’. Al twaalf jaar lopen we mee in de optocht met een loopgroep met een wagen erbij. Ik dacht daarna nog even verder te gaan knutselen, maar dat zit er nu niet meer in.”

Het ‘prutserswerk’ behoort tot de drie grote daden van Stefan Roijackers. Hij zorgt met zijn handige handen sinds de oprichting van de club voor het betere laswerk om een veilige wagen op de weg te krijgen. Dat leverde ook nog eens en aantal eerste plaatsen in de optochten op. De andere twee grote daden zijn de jongerensoos Galaxy waar hij ruim 25 jaar mee aan het roer stond en drie danshonken mee opknapte en de scouting St. Andries waar hij eenzelfde aantal jaren in de weer is.

Stefan Roijackers stapte daar binnen als Welp en doorliep ook de andere groepen. Nu leidt hij de kabouters waarin de allerjongsten zitten. De prijswinnaar wil met zijn bezigheden vooral de jeugd helpen. „Ik werk graag met de jeugd. Zo hou ik ze van de straat ”, lacht hij.

Bij de jeugdsoos merkte Stefan de laatste jaren, dat de kloof met de jongeren vergroot nu hij ouder is. „Dan is het na 25 jaar ook genoeg. Met de carnavalsgroep speelt leeftijd minder en is het knutselen belangrijker en bij de scouting staat het spelen met kinderen hoog in het vaandel.”

Stefan Roijackers is ook trots op de gemeenschapszin van Luyksgestel. „Er zijn hier best wel genoeg activiteiten. Als niemand iets doet gebeurt er ook niets. Ik hoef eigenlijk niet zo op de voorgrond te staan. Maar diep in mijn hart ben ik ontzettend blij met deze waardering.”