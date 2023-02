Woonwinkel Amélie Living in Bergeijk sluit na 10 jaar zijn deuren: ‘Nieuws sloeg in als een bom’

PSV kan Europese inkomsten van dit seizoen tegen Sevilla opvoeren tot boven de 25 miljoen euro

Voor PSV gaat de deelname in de Europa League dit voorjaar zeker niet om een paar grijpstuivers. Voor de Eindhovense club liggen bij goede prestaties in de komende periode nog mooie bedragen klaar. Bij winst in het tweeluik met Sevilla FC is dat bijvoorbeeld 1,2 miljoen euro extra, plus nog de opbrengst van een vol Philips Stadion.