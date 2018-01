Yvette van Heugten nieuwe voorzitter Koninklijke Horeca Nederland afdeling Bergeijk

De 28-jarige horeca-onderneemster heeft sinds twee jaar haar zaak vlakbij het Hofplein van Bergeijk. Nadat Geert Braks van De Hofkaemer na tien jaar succesvolle jaren onlangs zijn KHN-voorzittershamer aan haar heeft overgedragen bruist ze van de ideeën om de samenwerking tussen de 35 horeca-ondernemers in de gemeente Bergeijk te vergroten. "We moeten samen meer met ons netwerk doen. Elkaar helpen waar nodig. We moeten elkaars expertise gebruiken. Doelstelling voor dit jaar is om de trends en ontwikkelingen nadrukkelijk op de agenda te plaatsen. In juni gaan we op de fiets bij elkaar langs om te kijken of we iets van elkaar kunnen leren," vertelt ze enthousiast.

Overigens is ze sinds vorige week in het verlengde van haar voorzitterschap van KHN Bergeijk ook bestuurslid van Winkelhart Bergeijk. "We doen nu eigenlijk nog niks samen als horeca. We kunnen er samen veel meer van maken en van elkaar leren," zo is haar overtuiging.