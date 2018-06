Zes aanhoudingen bij alcoholcontroles in Bergeijk en Reusel

VIDEO & POLL Hoe lang is Groots met een Zachte G nog houdbaar?: 'Voor Guus alleen kom je allang niet meer'

8 juni EINDHOVEN - Voor de 13de keer staat Guus Meeuwis dit weekend in het Philips Stadion. Maar hoe lang is de formule van 'Groots met een Zachte G' - na bijna twee miljoen bezoekers - nog houdbaar? We vroegen het wat kenners.