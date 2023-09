Talenten van PSV maken weer indruk in Engeland: deze ploeg klopt de beloften van Nottingham Forest

Jong PSV is maandagavond sterk gestart aan het nieuwe internationale deel van het seizoen. In de strijd om de Premier League International Cup kon de ploeg van Wil Boessen in Engeland afrekenen met de beloften van Nottingham Forest en stond na 90 minuten een 1-3 stand op het bord. Drie verschillende doelpuntenmakers zorgden voor een eenvoudige zege van PSV, dat de titel in het internationale beloftentoernooi verdedigt.