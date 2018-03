Auto rijdt in op slippende cabrio in Best, drie gewonden

Nummer 4 van D66 in Son en Breugel maakt gehakt van lijsttrekker: Ze liegt en manipuleert

15:22 SON EN BREUGEL - D66 in Son en Breugel is al in crisis nog voor de kiezer heeft gesproken. Dit nadat Ron Hendriks, nummer 4 op de lijst, in weekblad Forum de vloer aanveegde met lijsttrekker Monique van Zwieten.