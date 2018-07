Clubhart: Zolder in Best vol vogelkooitjes van over de hele wereld

UPDATE Zwarte Golf sneed ander voertuig af dat onderstebo­ven in de sloot langs de A58 belandde

28 juli BEST - De politie is op zoek naar getuigen van het ongeluk op de A58 tussen Oirschot en Best van zaterdagmiddag. Een automobilist sneed een andere auto af, die daardoor ondersteboven in een sloot naast de weg belandde.