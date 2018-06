DNA op vangrail leidt naar verdachte van overval op Brink's Best

BEST - DNA-sporen op een gedemonteerd stuk vangrail leidden naar de verdachte van de overval op het Brink's gelddepot in Best in 2013.

De overvallers van het gelddepot demonteerden een gedeelte van een vangrail langs de A58 om een vluchtweg te creëren. Een stuk buis uit die vangrail werd later teruggevonden op het terrein van Brink's, met daarop een dna-profiel dat wijst naar verdachte Dogan S. (46) uit Fleurus bij Charleroi. S. stond donderdag terecht. De zaak diende in de extra beveiligde rechtbank bij Schiphol omdat S. te boek staat als extreem gewelddadig.

Bij de overval in Best, 's avonds op 20 maart 2013, bliezen meerdere gemaskerde daders een zijdeur van het gelddepot op en dreigden ze met wapens. Ze maakten 150.000 euro buit. Op de vlucht schoten ze tussen Eersel en Bergeijk met een kalasjnikov van enkele meters afstand op een achtervolgende politiewagen. Een van de beschoten politiemensen eist een schadevergoeding van enkele duizenden euro's van de verdachte. De politieman woonde de rechtszaak bij, net als enkele medewerkers van Brink's die de overval meemaakten.

Camerabeelden

Advocaat Ferat Yildiz vroeg en kreeg van de rechtbank uitstel van de behandeling van de zaak, omdat hij meer tijd nodig heeft om zich het dossier eigen te maken. Ook wil hij delen van het dossier vertaald hebben in het Frans, zodat zijn Franstalige cliënt kan meelezen. Daarnaast wil Yildiz kunnen beschikken over de camerabeelden van de overval en de opnamen van een geluidsreconstructie. Het Openbaar Ministerie maakte die reconstructie om na te gaan wat er tijdens de overval buiten het gelddepot hoorbaar was.

Volgens Yildiz heeft een DNA-spoor de politie in de richting van zijn ontkennende cliënt gewezen. Het spoor werd volgens hem aangetroffen op een stuk vangrail dat na de overval bij het Brink's depot werd gevonden. DNA leidde eerder tot de veroordeling in hoger beroep van S. tot 22 jaar cel wegens een overval in Gasperich, een wijk in de stad Luxemburg. Deze overval, op beveiligingsbedrijf G4S, vond twee weken plaats na die in Best. Ook hier werd de politie onder vuur genomen.

S. ontkende ook in de Luxemburgse zaak maar kon niet verklaren hoe zijn DNA op verschillende objecten was beland die na de overval werden aangetroffen. Bij de Luxemburgse overval waren volgens justitie in Luxemburg minstens zes daders betrokken. Het Openbaar Ministerie in Nederland gaat er van uit dat S. deel uitmaakt van een extreem gevaarlijke bende. S. is tot nu toe de enige verdachte van de overval in Best.

Geblinddoekt