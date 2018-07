Gewassen van de toekomst: bonen uit Afrika en soja uit het Verre Oosten

Frisse wind blaast door het Joe Mannthea­ter in Best

15:28 BEST - Eigenaar van het Joe Mann Paviljoen, Jan Roche, kon het niet langer aanzien. ,,Ik zit hier al twintig jaar in het paviljoen en zie elk jaar een aantal voorstellingen in het theater. Daar word ik niet vrolijk van. Dus besloot ik daar iets aan te doen.” Zondag heropent het vernieuwde Joe Mann openluchttheater in Best.