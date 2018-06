Hondenbezitters in Best zijn het haasje

Jasmin Vogeley uit Best: ‘Durf te doen waar je van droomt, dat doe ik ook’

21 juni BEST - Jasmin Vogeley werkt al twintig jaar in de psychologie, en sinds twee jaar als zelfstandig psycholoog en energetisch lichaamstherapeut vanuit haar praktijk in Best. Vorige zomer besloot zij haar ervaringen en kennis te delen in de vorm van een boek: Leef Voluit - 5 sleutels om vol energie en passie te leven.