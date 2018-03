Houthakkers maken korte metten met eerste populieren langs A2 bij Best

BEST - In opdracht van Rijkswaterstaat is gestart met het kappen van de populieren aan weerszijden van de A2 tussen Best en Boxtel.

Deze week worden de eerste 53 in slechte staat verkerende exemplaren omgedaan. In het najaar volgt de grote kaalslag: dan worden nog eens 1700 peppels gerooid.

De bomen dateren uit 1994 en verkeren in niet al te beste conditie. Bij de laatste storm in januari legden diverse exemplaren het loodje. Uit veiligheidsoverwegingen heeft Rijkswaterstaat besloten de bomen te rooien en te vervangen door nieuw groen.

Bestemming

De bestemming van het hout is nog ongewis. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat worden de gevelde bomen opgeslagen totdat een goede bestemming gevonden is. Rijkswaterstaat gaat hierover in gesprek met de gemeenten Best en Boxtel en natuur- en belangenorganisaties. Dat geldt ook voor de herplant.

De organisatie Peppelhout uit Vught is een actie gestart om te voorkomen dat het hout -zo'n 2000 kuub- naar het buitenland wordt geëxporteerd. Peppelhout wil dat het bij bouwprojecten in eigen regio wordt ingezet. Op de website wehoudenjulliehier.nl roept Peppelhout op om ideeën hiervoor in te dienen.

