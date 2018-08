Mathilde Alkemade was zeven dagen per week huisarts

Visvijver Best na moeizame renovatie weer in gebruik

20:26 BEST - Maandenlang heeft het geduurd voordat de renovaties van en rondom de visvijver in sportpark De Leemkuilen in Best klaar waren. Vrijdagavond werd de jaarlijkse jeugdwedstrijd gehouden, die in tegenstelling tot de vele afgelaste wedstrijden wél door kon gaan.