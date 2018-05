Smart Robotics meet zich een ruimere jas aan in Best

Groei

Eind dit jaar denkt hij op 60 man uit te komen. Vandaar dat het bedrijf deze maand het enorme kantoorpand heeft betrokken, schuin tegenover het voormalige pand op industrieterrein De Maas in Best. „Een goede uitvalsbasis voor de snelwegen. Alleen pik je er de sfeer van de regio niet echt op. De huurtarieven zijn vriendelijk, maar qua faciliteiten kan het niet tippen aan de High Tech Campus waar we zijn gestart." De huidige hal blijft in gebruik voor test-, demo- en ontwikkelactiviteiten en de productie van robots. „Vijfhonderd vierkante meter is niet veel, als je weet dat ons nieuwe kantooroppervlak 2200 vierkante meter meet. Maar op kantoor gebeurt het meeste werk. Daar wordt de software voor de robots geschreven."

Uitzendrobot

Vanderlande

In de eerste jaren ontving Smart Robotics durfkapitaal van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij om te kunnen opstarten en verder ontwikkelen. Vorig jaar nam logistiek specialist Vanderlande een minderheidsbelang in het bedrijf, waardoor Smart Robotics kon opschalen. Dat resulteerde in Smart Robotics Logistics BV. Dit jaar nam Verduyn een minderheidsbelang in het bedrijf. Dit leidde tot Smart Robotics Packaging BV. Voor prefabbouw ziet Menting in de toekomst ook nog wel een BV ontstaan. Samen met een partner wordt die markt verkend. „We zijn nu toe aan een volgende stap", zegt Menting. „We gaan naar expansie en gecontroleerde groei. We willen onze software inzetten voor andersoortige robots. Nu programmeren wij ze voor één taak. Maar we kunnen veel meer met onze software ontwikkeling. We zouden robots, met sensoren en kunstmatige intelligentie, in staat moeten kunnen stellen een diversiteit aan taken uit te voeren in een magazijn. Dat onderzoeken we nu."