Station Best tijdelijk rampgebied

VideoBEST/OIRSCHOT/SPOORDONK - Er is een ramp gebeurd met een kernreactor in Doel, België. Daardoor zijn er met de zuidenwind straling en nucleaire deeltjes naar Nederland gekomen. Noord-Brabant verandert in een rampgebied.

Niet schrikken, dit is het scenario waar de mannen van de Nationale Reserve dit weekend 24 uur mee moeten trainen. Normaal vindt zo'n oefening plaats binnen de veilige grenzen van de kazerne in Oirschot, maar deze keer begeven de militairen zich in burgergebied: Sporthal de Kemmer en Basisschool de Plataan in Oirschot, de kerk in Spoordonk en de brandweerkazerne in Best.

Quote Op de kazerne kunnen we alle omstandigheden creëren. Nu komen we in de échte wereld. Dat maakt dat er van alles kan gebeuren. Luitenant Evert

En nu, op zaterdagmiddag om 12 uur patrouilleren de troepen over het stationsgebied in Best. ,,Het is voor ons ook een hele beleving," legt luitenant Evert (achternamen worden afgeschermd vanwege veiligheidsrisico's) uit. ,,Op de kazerne kunnen we alle omstandigheden creëren. Nu komen we in de échte wereld. Dat maakt dat er van alles kan gebeuren."

Volledig scherm Reservisten oefenen 23 en 24 maart in de omgeving van Oirschot en Best. © Fotopersburo van de Meulenhof BV

Volledig scherm Reservisten oefenen 23 en 24 maart in de omgeving van Oirschot en Best. © Fotopersburo van de Meulenhof BV

Veel reizigers kijken nogal verbaasd op van de camouflagekleding bij de incheckpoortjes. Sommigen vragen of er iets aan de hand is. In werkelijkheid niet, maar in het scenario is het goed mis: als er een kernramp gebeurt worden er jodiumpillen uitgedeeld onder de bevolking. In het scenario is er echter een tekort aan de pillen. Daarom bestormen burgers het distributiecentrum. Ook zijn veel burgers gevlucht en worden hun huizen geplunderd. Steeds moet het leger de orde bewaken.

Gajes

Een handvol leden van de Nationale Reserve speelt nu de rol van onruststokers. Zij lopen in trainingsbroeken, capuchons en zonnebrillen en zoeken de confrontatie met de militairen. Inzet: Ze willen op het station in Best de trein nemen om het 'rampgebied' te ontvluchten. De bedoeling is dat de militairen daadkrachtig optreden en voorkomen dat het 'gajes' het perron bereikt.