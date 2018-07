'Unieke' kolonokken voor BestZoo

"Ze kwamen toevallig op mijn pad" vertelt Jos Nooren, eigenaar van BestZoo. "Ik ben altijd op zoek naar dieren die niet overal te zien zijn. De dierentuin van Novosibirsk (Siberië) bood er zeven aan en het leek me wel iets. Vervolgens gaan er dan een paar maanden overheen maar ineens kregen we telefoon dat we ze op konden halen in Frankfurt."

Zomaar een beestje in je dierentuin erbij zetten, dat gaat niet. Nooren moet eerst nog de papierwinkel afhandelen die vanuit het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wordt opgelegd. "Ja, dat doe ik pas achteraf. Want als ik dat van tevoren wil regelen zijn de dieren die ik op het oog heb al weg. Ze zijn al wel bij ons aanwezig en hebben een mooi verblijf, maar het publiek kan ze dus nog niet zien. Dat gaat nog even duren" aldus Nooren.

"Nu moeten we gaan uitzoeken wat ze precies eten" vervolgt hij. "Je krijgt wel wat regels mee, maar ja, als ze zeggen: hij eet een muis, dan is de vraag natuurlijk meteen: is dat een grote muis of een kleine? Of is het een groot of een klein ei? Maar daar komen we wel uit. Ze hebben heel veel energie en scharrelen de hele dag om voedsel te zoeken."

Er wordt hard gewerkt aan de uitbreiding van BestZoo. Nooren zoekt daarom bijvoorbeeld ook nog naar extra ijsvogels en giraffen.