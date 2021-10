100-jarige Jan van der Zouwen: ‘Ik ben een dure klant voor de pensioenvereniging’

Het echtpaar van der Zouwen was in december 70 jaar getrouwd en als Jan zijn huwelijk omschrijft noemt hij het ‘saai’: ,,Avontuur zoeken of grenzen verleggen hoeft van mij niet. Het kost veel mensen hun huwelijk. Wij hebben nooit grenzen opgezocht. Misschien is dat saai voor anderen. Voor ons is het geluk. Als meer mensen saai waren zoals in mijn definitie dan zou het in de wereld een stuk rustiger zijn.” Van der Zouwen zegt lachend dat ze nooit echte ruzies hebben gehad, wel kleine meningsverschillen. Maar er is nooit met servies gegooid. En dat is maar goed ook. Want het servies wat in de huiskamer staat is heel fijntjes beschilderd door zijn vrouw Elly (92). Dat is haar grote hobby. Nog steeds. Haar ogen gaan helaas een beetje achteruit, maar ze blijft creatief bezig.