102-jarige Tonny uit Sint-Oedenrode eindelijk gevaccineerd: ‘Ik was blijkbaar geen uitzondering‘

Mevrouw Van Beek woont in zorgcentrum Odendael, waar andere bewoners al eerder een vaccinatie kregen. Hoe kan een dame die toch onder de meest kwetsbare personen valt, de vaccinatie missen? Voor neef Harrie van den Tillaar is dit nog steeds een vraagteken. ,,Ze heeft geen post gehad met uitnodiging voor een priklocatie via de GGD en ook niet van de huisarts.“

Het ging twee keer mis. ,,Bij de eerste ronde door de verpleeghuisarts en bij de tweede ronde bij het mobiele prikteam van huisartsposten. Bij de tweede ronde stond haar naam wél op de lijst, maar toen ze geprikt zou worden was haar naam van de lijst geschrapt. Ik nam contact op met diverse instanties. Wellicht zijn er meer ouderen die net als tante Tonny, thuis of in een zorgcentrum wonen zonder WLZ-indicatie.”

Quote Natuurlijk wilde ik me wel laten prikken. Dit virus wil je niet overdragen. Tonny van Beek-van den Tillaar

Mevrouw Van Beek hoorde woensdag dat de rijksoverheid zorginstellingen toestemming geeft voor een laatste ‘veegronde’. ,,Met nog twee andere bewoners werd ik donderdagmiddag in de huiskamer op de afdeling gevaccineerd. Ik was dus blijkbaar geen uitzondering. Het was zo gebeurd en de prik deed geen pijn.“ Ondanks dat ze langer moest wachten op haar vaccinatie, maakte ze zich geen zorgen. ,,Natuurlijk wilde ik me wel laten prikken, niet alleen voor mezelf maar ook voor de bescherming van andere bewoners. Dit virus wil je niet overdragen. Mijn neef Harrie maakte zich wel zorgen. Hij wil niet dat ik corona krijg.”

Tweede prik

Mevrouw Van Beek laat alle commotie over zich heen komen. Wanneer ze haar tweede prik krijgt? ,,Dat zal Harrie wel weten. Ik zie en hoor slecht en mijn benen willen niet meer zo goed als vroeger. Toen runde ik samen met mijn man een rijschool. Ja, ik was ook rijinstructeur. Maar verder ben ik nog gezond.” Over vier weken krijgt mevrouw Van Beek haar tweede prik.