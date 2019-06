2700 mensen in Son en Breugel krijgen oproep voor grote afvalenquête

De uitkomsten van de enquête gebruikt de gemeente onder meer om te bepalen of ze definitief overschakelt op de methode ‘omgekeerd inzamelen’, die in de wijk 't Zand al wordt gebruikt. Daarbij worden gescheiden afvalstromen als plastic en gft-afval huis aan huis opgehaald. Het restafval brengen bewoners juist zelf naar een container in de wijk. Aanvankelijk zou deze werkwijze overal in Son en Breugel worden ingevoerd. Maar na de verkiezingen van vorig jaar besloot de nieuwe coalitie de invoering van het omgekeerd inzamelen alsnog stop te zetten. Een van de speerpunten van Dorpsvisie, CDA en PvdA/GroenLinks was immers om belangrijke besluiten veel meer in samenspraak met inwoners te nemen. Daarom komt er nu eerst een enquête. De resultaten daarvan krijgen een belangrijke rol bij de keuze om wel of niet voor omgekeerd inzamelen te kiezen.