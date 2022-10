50 aanhoudingen bij geplande voetbalrellen in Best, auto rijdt in op agenten

Best wil geen af en aan rijdende vrachtwa­gens meer op plek van voormalig Al­di-distribu­tie­cen­trum

BEST - Het voormalige distributiecentrum van Aldi in Best mag in de toekomst niet meer worden gebruikt voor grootschalige logistiek’. Ten minste, als het aan de gemeente ligt. ,,Af en aan rijdende vrachtwagens zorgen voor overlast.”

7 oktober