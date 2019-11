55 jaar Jeugdcarnaval in Sint-Oedenrode: voor het eerst met een prinses

Voor het eerste wijkt Stichting Jeugdcarnaval af van de gebruikelijke traditie. Voorzitter Leon van Rooij: ,,We spraken binnen het bestuur al eerder over een prinses maar ons jubileum is er het juiste moment voor. Een prinses in plaats van een adjudant betekent dat zitting in de jeugdraad ook aantrekkelijker wordt voor meisjes. Dus ook in de toekomst kiezen we voortaan een prinselijk paar.”

Prins Teun de Visser (11) prinses Kira van Heeswijk (10) en nar Aniek van de Sande (8) zijn het gezicht van het Papgatse jeugdcarnaval het komende jaar. Wekenlang hield het drietal zijn mond voordat het geheim bekend werd. De beste vriend, broer en zelfs oma mochten niet weten van hun verkiezing. Ze haalden allerlei capriolen uit om niks te verklappen.

Even wennen

Kira: ,,Ik moest mijn vriendinnen om de tuin leiden en stapte bukkend in de auto voor de geheime bijeenkomst. Na de bekendmaking begroette de meester me in de klas met ‘alaaf’ en de juf vroeg of ze voor me moest buigen. Het is superleuk om prinses te zijn.” Prins Teun was maar even teleurgesteld. Andere jaren koos de jeugdprins zijn adjudant en Teun had voor die taak een vriend in gedachten. ,,Ik moest even wennen aan een prinses maar nu vind ik het prima.” Nar Aniek is er om het prinselijk paar te helpen. ,,Met handschoenen aan kunnen ze zelf de snoeppapiertjes niet los krijgen.”

Er wachten drukke dagen voor het prinselijk duo en hun raad van elf: toespraken, recepties, hossen en natuurlijk de hectische carnavalsdagen. Carnavalsmoeder en begeleidster Marjanne van den Oever: ,,Ik raad ouders aan om hun kinderen op tijd naar bed te sturen. Dinsdag na de verbranding van Willemke Pap, zijn ze echt óp.” Vroeger hingen kinderen tijdens het carnavalsfeest in de kroeg rond hun ouders. Van Rooij: ,,De geschiedenis vertelt dat twee leerkrachten het initiatief namen om de jeugd op een andere manier bij het carnaval te betrekken. In 1965 vierden kinderen voor het eerst apart carnaval in het Martinushuis. In 1969 werd de eerste raad van elf geïnstalleerd en de jeugdprins gekozen. Van Rooij was zelf ooit jeugdprins: ,,Dat vergeet je nooit meer.”

Eenmalig