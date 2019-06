700 liter gevaarlijk chemisch afval in busje met gat in bodem: bestuurder (55) aangehouden bij Son en Breugel

SON EN BREUGEL - Een 55-jarige man uit Weert is vrijdag aangehouden bij Son en Breugel omdat hij met honderden liters gevaarlijk chemisch afval rondreed in een bestelbus. Hij voldeed niet aan de eisen hiervoor. Opvallend: de man had een pomp en slangen bij en in de bodem van de bus zat een gat.

Dat meldt de politie donderdagmiddag. De Limburger werd die vrijdagavond rond 21.20 uur betrapt bij Ekkersrijt in Son en Breugel. In 2018 werd hij vanwege een soortgelijk delict ook al gearresteerd. ,,Hij werd toen door de rechter-commissaris onder voorwaarden vrijgelaten. Vanwege het overtreden hiervan is hij opnieuw vastgezet.”

Gevaarlijk, chemisch afval

Agenten zagen de 55-jarige rijden op de A50, in een Volkswagen Crafter met Roemens kenteken. Na een algemene controle zagen de politiemedewerkers een 1000 liter-vat. Dit vat was voor driekwart gevuld met natriumthiosulfaat. ,,Een stof die gebruikt wordt als fotofixeervloeistof. Dit is gevaarlijk chemisch afval en mag alleen worden vervoerd door erkende inzamelaars die aan bepaalde eisen voldoen en die het afval afgeven aan professionele afvalverwerkers.”

Al eerder aangehouden

In de laadruimte lagen verder een pomp en twee slangen. Ook zat er een gat in de bodem van de bus.

De bestuurder was al meerdere keren met de politie in aanraking gekomen voor het overtreden van milieuregels. Hij werd vastgezet en er werd direct een onderzoek ingesteld. ,,Hieruit volgt een verdenking dat hij sinds een aanhouding op 4 juni 2018 structureel bezig is gebleven met de illegale inzameling van gevaarlijk afval. Waar dit afval is gebleven, is tot op heden onbekend”, stelt de politie een kleine week later.