A50 tussen Veghel-Noord en Sint-Oedenrode dicht door gekantelde vrachtwagen

Nieuwe populieren­wei­de in De Vleut geopend

14 september BEST - De nieuwe populierenweide in de Vleut in Best, is zaterdag feestelijk geopend. Vanuit een samenwerking tussen IVN, de Brabantse Populierenvereniging en campus WesterWind is deze nieuwe weide ontstaan. Het is een onderdeel van de ontwikkelingen die het gebied de Vleut op dit moment doormaakt.