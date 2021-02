A58 dicht vanaf 21.00 uur tussen Batadorp en Moergestel vanwege slecht wegdek

Geen carnaval: Gelukkig hebben we de foto's nog

13 februari HELMOND/EINDHOVEN - Het zou deze zaterdag losbarsten. Maar waar carnaval vorig jaar net voor de grote corona-uitbraak viel, zit dat er nu middenin. Het blijft stil op straat, in de kroeg en de feestzaal. Wat rest is de hoop op volgend jaar en de herinneringen. Aan wat we nu missen.