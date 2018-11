Aad Engelfriet uit Geldrop: 'Beeld van heksen misvormd door Disney'

De bezoekers van de lezing over hekserij worden altijd even gewaarschuwd. ,,Ons beeld van heksen is behoorlijk misvormd door ene Walt Disney", zegt Aad Engelfriet. Het romantische plaatje van de vrouw met de kromme neus op de bezemsteel is immers niet representatief voor Engelfriets verhaal over heksenvervolgingen en brandstapels. ,,Mijn verhaal is gruwelijk."