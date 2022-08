Aangehouden vrachtwagenchauffeur (33) was onder invloed van alcohol bij dodelijk ongeval op A2 bij Best

Automobi­list rijdt met lachgasbal­lon in de mond op snelweg bij Best, ook 31 lachgasci­lin­ders in auto

BEST - Een automobilist die onder invloed van lachgas over de A2 bij Best reed, bleek 31 cilinders met lachgas in zijn auto te hebben. Dat meldt de politie woensdagmiddag. De cilinders zijn in beslag genomen, hetzelfde geldt voor het rijbewijs van de man.

27 juli