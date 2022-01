Aanhoudend protest door één buurtbewoner houdt kap in Son en Breugel tegen. Gemeente op de knieën voor één eik

SON EN BREUGEL – Van de 109 eiken zit er één nog stevig met zijn wortels in de grond na de herinrichting van de sloot Gentiaan in Son en Breugel. De anderen hebben plaats gemaakt voor nieuw groen. De gemeente is geplooid door het aanhoudende protest van één buurtbewoner.

De toegeving is eigenlijk een maat voor niets, want op termijn moet de geliefde boom toch sneuvelen.

Het moet nogal een fenomenaal uitzicht op een eik zijn. Volgens een buurtbewoner van de wijk Gentiaan-Noord in Son en Breugel is het zo mooi dat hij meermaals beroep aantekende tegen de kap van die éne eik. Nummer 84. Van 109 anderen is die blijven staan. De bomen moesten eigenlijk allemaal sneuvelen voor nieuw groen aan beide kanten van de sloot bij de Seinelaan.

,,Het is geen kaalslag, want er is nog veel groen aan de sloot. En de eiken zijn vervangen door groen dat beter past bij de verbeterde situatie”, legt een woordvoerder van de gemeente uit. Het merendeel van de buurt werkte mee aan de plannen om de sloot te baggeren en te vernieuwen. Met een aantal bezwaarmakers is de gemeente in gesprek gegaan en is met hen is - op één persoon na - tot een vergelijk gekomen. Die ene protesteerder wenst anoniem te blijven, maar hij blijft volharden in zijn bezwaar tegen de kap van zijn geliefde eik 84, op de hoek van de T-kruising Elbelaan-Oderlaan waar hij op uitkijkt vanuit zijn woning.

Volledig scherm Bij de heraanleg van de sloot de Gentiaan is van 109 noodzakelijk te kappen bomen één blijven staan door bezwaar van één bewoner. © Sem Wijnhoven/DCI Media

Uitstel is geen afstel voor eik 84

Omdat het project bijna afgerond was, besloot de gemeente de desbetreffende boom niet te kappen, maar om hem dan later toch te kappen. Want vertraging van het Gentiaan-project werd gevreesd. Aanvankelijk was aan de rechtbank gevraagd het zoveelste bezwaar met spoed te behandelen. Dat is niet gelukt, tot spijt van de gemeente. Die vroeg de rechtbank dan maar om de rechtszaak niet door te laten gaan zodat geen van de partijen kosten maken. Maar uitstel is geen afstel voor eik 84. Ondanks het bezwaar zal ook die éne boom uiteindelijk moeten verdwijnen als de riolering wordt aangelegd. Bij de afkoppeling van het regenwater wordt, over enkele jaren, opnieuw de procedure doorlopen en houdt de gemeente meer tijd vrij voor eventuele langlopende procedures bij de rechtbank.

Ook dam en bruggen vervangen

Het project ‘Herinrichting watergang Gentiaan’ verbetert nu de waterbeheersing in de wijk. Achterstallig onderhoud zorgde voor knelpunten die zijn weggewerkt. Ook is er nu extra waterbuffercapaciteit gerealiseerd. ,,De dam en bruggen waren van zo’n slechte kwaliteit dat die ook zijn vervangen”, klinkt het bij de gemeente. Het hele project is vormgegeven als parkomgeving, naar het ontwerp van de werkgroep van de buurtbewoners samen met ingenieursbureau Kragten. ,,Om de groenzone aantrekkelijker is naast de sloot een struinpad voor wandelaars aangelegd. Voor kinderen zijn er diverse plekken met waterspeelelementen, zoals stapstenen. ,,Het gebied kan nu door bewoners beter worden gebruikt.”

Nog geen feestelijke afsluiting

De gemeente had graag in december al een feestelijke afsluiting van het project met de bewoners gevierd, maar corona gooit ook hier roet in het eten. ,,Hopelijk laten de coronamaatregelen het toe dat we in het begin van 2022 alsnog de heraanleg kunnen vieren.” Het is maar de vraag of die ene buurtbewoner naar het feestje komt.