Accu van elektrische fiets vat vlam in fietsenwinkel in Best, brandweer schiet te hulp

Vrouw rijdt dronken tegen lantaarn­paal in Best, bijrijd­ster bewuste­loos op straat

8 juni BEST - Een automobiliste is zondagnacht tegen een lantaarnpaal gereden aan de Nazarethstraat in Best. De automobiliste en haar bijrijdster bleken onder invloed van alcohol te zijn. De bijrijdster raakte bewusteloos nadat de hulpdiensten haar op straat hadden gelegd.