Addie uit Best rent 500 kilometer en verpulvert record Pieterpad: ‘Telkens als ik instortte, dacht ik aan mijn overleden vader’

'Nieuw gemeente­huis Best staat er op z'n vroegst in 2026'

9 mei BEST - Het nieuwe gemeentehuis van Best staat er op zijn vroegst in 2026. Volgende maand wordt al wel duidelijk welke ‘variant’ de voorkeur geniet: een verbouwing van het bestaande complex, nieuwbouw op de huidige locatie of een ‘verhuizing’ naar de overkant van het Dorpsplein.