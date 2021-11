Adri Frigge: ‘Zonder pastoor Robert van Aken had ik dit schilderij niet gemaakt’

SINT-OEDENRODE - Met weemoed neemt beeldend kunstenaar Adri Frigge afscheid van zijn atelier aan het Kinderbos in Sint-Oedenrode. Hier maakte hij zijn laatste grote werk waarmee hij aantoont dat verbinding tussen mensen cruciaal is. Hij schenkt het schilderij aan de Martinuskerk.

‘Mensen op deze wereld hebben een toekomst als er verbinding is tussen alle lagen van de bevolking.’ Dat is de boodschap die Adri Frigge (74) uitdraagt met zijn enorme olieverfschilderij. ,,Ik heb het beeld van het Laatste Avondmaal gebruikt met de Christusfiguur als middelpunt. Het verschil is dat niet de apostelen, maar mensen met verschillende huidskleuren - oud en jong - samen naar een goede, leefbare toekomst zoeken. En Christus wijst de weg naar het licht.”

Brandhaard

,,We hebben moeite om vluchtelingen toe te laten maar iedereen hoort erbij. Daarom schilderde ik een brandhaard als oorlogsgebied en een wazig omgeslagen vluchtelingenbootje. In mijn werken leg ik graag beweging van muziek. De vele vogels ontleende ik aan de melodieën van componist Olivier Messiaen. Zij fluiten de taal van de liefde. Daarentegen heb ik de profielfiguren op de voorgrond niet ingevuld: dat zijn wijzelf.”

Geïnspireerd door pastoor Van Aken

Frigge werd geïnspireerd door pastoor Robert van Aken, die afgelopen zomer vanuit de Odaparochie overgeplaatst werd naar Tilburg. ,,Ik ben katholiek en kwam soms in de kerk. Maar de manier waarop Van Aken mensen kan verbinden, sprak me aan.”

,,Met dat beeld in mijn hoofd begon ik aan dit schilderij, bedoeld als schenking aan de Martinuskerk. Van Aken kwam kijken naar de vorderingen en had allerlei toekomstplannen voor de Odaparochie. Die werden abrupt afgebroken vanwege zijn overplaatsing door het bisdom. Ik was verbijsterd. Alsof zijn werk maar half af was, net zoals mijn schilderij maar half af was toen hij vertrok. Ik dacht er even over – als teken aan de wand - om het onafgemaakt te schenken.”

Zorgvuldig verpakt en vervoerd

Maandag werd het werk van 3 bij 1.80 meter zorgvuldig verpakt en vervoerd naar de Martinuskerk. Het schilderij in allerlei blauwtinten krijgt een mooie plek rechts van het hoofdaltaar. ,,Het voelt alsof je een kind wegbrengt”, zegt Frigge. ,,Met dit laatste olieverfschilderij eindigt ook mijn verblijf in dit atelier. Ik huurde 32 jaar deze ruimte van de familie Van Bree. Ik werkte en exposeerde hier, kon ’s avonds nog snel op de fiets heen en weer om inspiratie op het doek te zetten. Toen de laatste bewoonster van Hoeve Arbeidslust overleed, begreep ik dat sluiting zou volgen. Maar het verraste me toch.”

Quote Ik richt thuis op zolder een nieuw atelier in. Want kunstenaar blijf je tot je omvalt Adri Frigge, kunstenaar

,,Nu krijgen de hoeve en de grond een andere bestemming en ik richt thuis op zolder een nieuw atelier in. Want kunstenaar blijf je tot je omvalt. Maar dit grote formaat werk - waarvoor ik nog een titel moet bedenken – is niet mogelijk op mijn zolder. Ik ga me nu voornamelijk richten op het vervaardigen van etsen.”

Op zondag 21 november, tijdens de eucharistieviering van 11.00 uur, draagt kunstenaar Adri Frigge zijn werk officieel over aan de Martinuskerk. Hij vertelt de parochianen over de betekenis van zijn kunstwerk en hoopt dat Robert van Aken, die 2,5 jaar pastoor was in de Odaparochie, tijd vindt om aanwezig te zijn. ,,Want zonder hem had ik dit schilderij niet gemaakt.”