‘Advocaat onderzoek dorpshuis Son niet objectief’

Rijgedrag van man die jongen zwaar verwondde in Best is ‘walgelijk en schandalig’: negen maanden cel geëist

23 februari DEN BOSCH - Beschaamd en betraand vertelde een jonge automobilist hoezeer hij zelf leed onder een flink ongeluk dat hij veroorzaakte. Hij reed in Best veel te hard en door rood, en schepte een voetganger. Het greep hem zo aan dat hij onlangs besloot nooit meer te rijden. Daar is de rechter stil van, maar de officier van justitie niet. Die zag dat hij wat maanden later met 133 km/u op de JF Kennedylaan was geklokt. Walgelijk en schandalig, aldus de officier.