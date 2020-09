Afbraak zwembad De Neul is niet slopen, maar omgekeerd bouwen

Ontsnapte papegaai houdt brandweer uren bezig in Son en Breugel

5 september SON EN BREUGEL - Een weggevlogen papegaai zorgde zaterdagmiddag voor rumoer en een hoop extra werk voor de brandweer in Son en Breugel. Nadat het beestje ontsnapte, vloog het in een boom op het terrein van SWZ Zonhove. De brandweer had de hele middag nodig om het beest in handen te krijgen.