Afgelasting halfvastenoptocht Papgat: Prins Twan Pap d’n Urste gaat niet de hoogte in

Fietser ernstig gewond bij aanrijding door vrachtwa­gen in Best

17:29 BEST - Op de Batabrug in Best is maandagmiddag een fietser aangereden door een vrachtwagen. De man is enkele meters meegesleurd en is ernstig gewond. Hij is met de ambulance met onbekend zwaar letsel naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht.