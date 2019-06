Afvalverwerker Baetsen in Son en Breugel opnieuw getroffen door grote brand: ‘Blijf uit de rook’

Racoon en DI-RECT spelen op tweehon­derd­ste verjaardag Best

8 juni BEST - De eerste namen op de festivalposter van Alaparada in Best zijn bekend. Onder meer de bands Racoon en DI-RECT staan midden augustus op het podium. Dat meldt de organisatie op haar website. Op het Alaparada-festival wordt gevierd dat Best tweehonderd jaar bestaat.